Segini Harta Kekayaan Dewi Kam, Wanita RI Terkaya di Asean

JAKARTA - Dewi Kam merupakan wanita terkaya di Indonesia. Dewi Kam memperoleh sebagian besar kekayaannya dari saham minoritas di perusahaan pertambangan batu bara Indonesia, Bayan Resources.

Dewi Kam memiliki minat dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Yang paling menguntungkan Dewi adalah kepemilikan saham PT Bayan Resources. Dia memiliki 10% saham minoritas perusahaan batu bara tersebut.

Sehingga saham Bayan Resources sendiri naik tiga kali lipat pada tahun 2022 di tengah krisis energi global dan terus meningkat pada tahun 2023.

Dengan demikian, Dewi Kam pun menjadi wanita terkaya di Asia Tenggara (Asean). Dewi Kam memiliki kekayaan hingga USD4 miliar atau setara Rp60,3 triliun (kurs Rp15.080 per USD).

Riwayat kekayaan Dewi Kam dari tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2024 ini, ia menempati posisi sebagai miliarder dengan posisi ke-85 di dunia dengan kekayaan bersih real time sebesar USD4,1 miliar dengan peningkatan sebesar 3,47% atau USD137 juta.