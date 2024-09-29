Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Arini Saraswaty Subianto, Wanita Indonesia Berharta Rp20,2 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:07 WIB
Harta Kekayaan Arini Saraswaty Subianto, Wanita Indonesia Berharta Rp20,2 Triliun
Harta Kekayaan Arini Saraswaty Subianto. (Foto: Okezone.com/Facebook)
A
A
A

JAKARTA - Arini Saraswaty Subianto merupakan salah satu wanita sukses dan terkaya di Indonesia. Berdasarkan data Forbes 2023, dirinya memiliki kekayaan hingga USD1,34 miliar atau setara Rp20,2 triliun (kurs Rp15.142 per USD).

Airini merupakan putri sulung konglomerat Indonesia, Benny Subianto. Sang ayah tutup usia pada Januari 2017.

Arini pun meneruskan kerajaan bisnis keluarganya tersebut. Diprediksi nilai perusahaan, Persada Capital Investama, mencapai triliunan Rupiah.

Arini menjadi Presiden Direktur di perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu, kelapa sawit, karet dan batu bara.

Persada juga memiliki saham minoritas di perusahaan batu bara raksasa, Adaro Energy. Sang ayah juga pernah menjabat sebagai Komisaris di Adaro.

Selain itu, Arini berinvestasi di perusahaan rintisan bidang teknologi melalui Persada pada 2017.

Arini yang kini berusia 53 tahun pernah mengenyam pendidikan S1 Fine Arts Fashion Design, Parsons Schools of Design, AS. Kemudian S2, Business Administration, Fordham University Graduate School of Business Administration, AS.

Dirinya menjadi Pendiri Bersama, Aksara. Pendiri Bersama, Union Group. Kemudian menjadi Direktur PT Pandu Alam Persada (1997 – 2017),

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement