Harta Kekayaan Arini Saraswaty Subianto, Wanita Indonesia Berharta Rp20,2 Triliun

JAKARTA - Arini Saraswaty Subianto merupakan salah satu wanita sukses dan terkaya di Indonesia. Berdasarkan data Forbes 2023, dirinya memiliki kekayaan hingga USD1,34 miliar atau setara Rp20,2 triliun (kurs Rp15.142 per USD).

Airini merupakan putri sulung konglomerat Indonesia, Benny Subianto. Sang ayah tutup usia pada Januari 2017.

Arini pun meneruskan kerajaan bisnis keluarganya tersebut. Diprediksi nilai perusahaan, Persada Capital Investama, mencapai triliunan Rupiah.

Arini menjadi Presiden Direktur di perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu, kelapa sawit, karet dan batu bara.

Persada juga memiliki saham minoritas di perusahaan batu bara raksasa, Adaro Energy. Sang ayah juga pernah menjabat sebagai Komisaris di Adaro.

Selain itu, Arini berinvestasi di perusahaan rintisan bidang teknologi melalui Persada pada 2017.

Arini yang kini berusia 53 tahun pernah mengenyam pendidikan S1 Fine Arts Fashion Design, Parsons Schools of Design, AS. Kemudian S2, Business Administration, Fordham University Graduate School of Business Administration, AS.

Dirinya menjadi Pendiri Bersama, Aksara. Pendiri Bersama, Union Group. Kemudian menjadi Direktur PT Pandu Alam Persada (1997 – 2017),