JAKARTA - 7 aplikasi novel penghasil uang. Kini, para pembaca dan penulis novel bisa membuat hobi nya menjadi uang.
Ada beberapa aplikasi novel yang menawarkan kesempatan untuk mendapatkan uang hanya dengan membaca novel.
Simak 7 aplikasi novel yang bisa menghasilkan uang yang dirangkum Okezone, Senin (30/9/2024).
1. Fizzo
Fizzo merupakan aplikasi yang digunakan untuk para pengguna bisa menulis dan membaca. Fizzo biasanya memberikan hadiah kepada penulis baru yang novelnya berhasil menarik perhatian pembaca terbanyak.
Aplikasi ini bisa memberikan peluang untuk pengguna bisa mendapatkan uang untuk penulis.