10 Aplikasi Survei Penghasil Uang yang Pasti Menguntungkan

JAKARTA - 10 aplikasi survei penghasil uang yang pasti menguntungkan dengan cara mudah. Banyak platform yang menawarkan imbalan berupa uang tunai, voucher, atau hadiah menarik hanya dengan berpartisipasi dalam survei online.

Kegiatan ini bisa dilakukan kapan saja tanpa memerlukan keterampilan khusus. Setiap platform memiliki cara kerja berbeda, namun semuanya memungkinkan Anda untuk memperoleh imbalan dari survei yang diselesaikan.

Berikut adalah 10 aplikasi survei penghasil uang yang pasti menguntungkan dan patut dicoba, dirangkum Okezone, Jumat (27/9/2024):

1. The Panel Station

Platform ini memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam survei online dan membantu klien dalam mengambil keputusan penting. Imbalan yang diperoleh bisa ditukar dengan hadiah seperti uang tunai melalui PayPal, voucher Lazada, atau Grab Food.

2. Poll Pay

Poll Pay menawarkan berbagai survei sesuai minat dan profil pengguna. Poin yang dikumpulkan dari survei dapat ditukar dengan uang tunai, voucher Amazon, atau kredit PayPal.

3. LifePoints

LifePoints merupakan platform survei yang dikelola oleh Lightspeed. Pengguna dapat menukar poin yang dikumpulkan dengan hadiah seperti kartu hadiah Amazon, iTunes, atau kredit PayPal.

4. YSense

YSense adalah platform survei online yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dari survei, menonton iklan, dan menyelesaikan tugas online. Poin yang dikumpulkan bisa dicairkan melalui PayPal, Skrill, atau Payoneer.

5. Nusaresearch

Platform ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengisi hingga lima survei setiap hari. Poin yang diperoleh dapat dicairkan ke rekening bank atau e-wallet, serta mendapatkan poin tambahan jika mengajak teman.