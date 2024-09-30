Advertisement
SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp100.000 via Aplikasi Penghasil Uang

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |20:03 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp100.000 via Aplikasi Penghasil Uang
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp100.000 via Aplikasi Penghasil Uang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp100.000 via aplikasi penghasil uang. Di era digital saat ini, banyak aplikasi penghasil uang yang menjanjikan saldo DANA gratis sebagai salah satu bentuk imbalan bagi penggunanya.

Beberapa aplikasi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang mudah, seperti menyelesaikan misi harian, menonton video, mengunduh aplikasi, atau bahkan hanya dengan check-in harian.

Salah satu iming-iming yang menarik perhatian adalah klaim saldo DANA gratis hingga Rp100.000. Bagaimana caranya? berikut langkah-langkahnya:

1. Pilih Aplikasi Penghasil Uang yang Terpercaya

Langkah pertama adalah memilih aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar dan memiliki banyak ulasan positif. Beberapa aplikasi yang dikenal bisa memberikan saldo DANA gratis antara lain:

- SnackVideo

- TikTok Lite

- Cashzine

- Hago

- BuzzBreak

Pastikan aplikasi yang dipilih tersedia di Play Store atau App Store dan memiliki rating yang baik serta banyak pengunduh.

2. Unduh dan Daftar di Aplikasi

Setelah menentukan aplikasi yang akan digunakan, unduh aplikasi tersebut melalui platform resmi (Google Play Store atau App Store). Setelah diunduh, buat akun menggunakan email, nomor telepon, atau akun media sosial. Proses pendaftaran ini biasanya singkat dan gratis.

3. Selesaikan Misi atau Tugas yang Diberikan

Setiap aplikasi penghasil uang biasanya memiliki cara kerja yang berbeda dalam memberikan reward. Namun, secara umum, Anda bisa mendapatkan poin atau saldo dengan cara berikut:

- Menonton Video : Beberapa aplikasi seperti SnackVideo dan TikTok Lite memberikan hadiah kepada pengguna yang menonton video selama beberapa menit setiap harinya.

- Mengundang Teman : Banyak aplikasi memberikan komisi besar jika Anda berhasil mengundang teman untuk bergabung dan menggunakan kode referral Anda.

- Check-in Harian : Fitur check-in harian memungkinkan pengguna mendapatkan poin atau hadiah hanya dengan membuka aplikasi setiap hari.

- Mengisi Survei atau Mengunduh Aplikasi : Beberapa aplikasi juga menawarkan misi seperti mengisi survei singkat atau mengunduh aplikasi lain untuk mendapatkan poin tambahan.

4. Kumpulkan Poin Hingga Batas Minimum

Saldo yang Anda dapatkan dari menyelesaikan tugas di aplikasi biasanya tidak langsung bisa dicairkan. Anda harus mengumpulkan poin hingga mencapai jumlah minimum untuk ditukarkan menjadi saldo DANA. Misalnya, di TikTok Lite, pengguna bisa menukarkan poin dengan saldo DANA setelah mencapai ambang batas tertentu.

Setiap aplikasi memiliki batasan minimum pencairan yang berbeda-beda. Biasanya, pencairan saldo DANA dimulai dari nominal kecil seperti Rp10.000, dan semakin besar poin yang dikumpulkan, saldo yang bisa dicairkan juga akan bertambah hingga Rp100.000 atau lebih.

