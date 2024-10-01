Segini Gaji Fantastis Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Diks di Klub FC Copenhagen

JAKARTA - Segini gaji fantastis calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Diks di klub FC Copenhagen.

Pasalnya, dia menjadi sosok kuat untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentunya banyak penasaran mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji fantastis calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Diks di klub FC Copenhagen cukup besar. Dikabarkan dia mendapatkan penghasilan Rp69,53 miliar untuk satu musim di klubnya.

Sementara itu, Kevin Diks Bakarbessy merupakan pemain keturunan Indonesia-Belanda yang saat ini bermain untuk klub raksasa Liga Denmark, FC Copenhagen. Diks lahir Apeldoorn, Belanda, pada 5 Oktober 1996 dari keluarga yang juga memiliki gen olahraga.

Darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang ibu, Natasja Diks-Bakarbessy seorang pimpinan redaksi di salah satu perusahaan media di Belanda. Ibunya ini merupakan perempuan yang lahir dari pasangan asal Desa Waai di Maluku.