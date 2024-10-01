Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Orang Terkaya di Kalimantan, Segini Hartanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:16 WIB
4 Orang Terkaya di Kalimantan, Segini Hartanya
Ilustrasi 4 orang terkaya di Kalimantan ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 4 orang terkaya di kalimantan. Terlebih, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia ini memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah.

Sehingga, banyak memunculkan pengusaha yang mempunyai berbagai lini bisnis. Mulai dari properti sampai bisnis lainnya. Berikut ulasan selengkapnya.

Berikut ada 4 orang terkaya di kalimantan:

1. Haji Isam

Haji Isam atau bernama lengkap Andi Syamsudin Arsyad merupakan seorang pengusaha terkenal yang sukses di bisnis batu bara. Diketahui, dia bisa menjual 400 ribu ton batu bara dengan omzet tembus Rp40 miliar per bulan. Sampai saat ini, aset yang dimilikinya tercatat sudah mencapai Rp1 triliun.

2. Abdul Rasyid

Selanjutnya ada konglomerat yang terkenal sebagai juragan kayu yakni Abdul Rasyid. Tak hanya dikenal sebagai juragan kayu, Abdul juga dikenal sebagai pendiri PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, pemilik Citra Borneo Indah Group, dan PT Citra Borneo Utama.

Pada 2017 Forbes memasukan nama Abdul Rasyid sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan harta mencapai Rp11 triliun.

Halaman:
1 2
