HOME FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Survei Penghasil Uang yang Pasti Menguntungkan, Ini Daftarnya

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |03:28 WIB
Aplikasi Survei Penghasil Uang yang Pasti Menguntungkan, Ini Daftarnya
Aplikasi penghasil Uang Tercepat (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Daftar aplikasi survei penghasil uang yang menjanjikan dan dicari-cari warganet. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, mencari penghasilan tambahan lewat aplikasi menjadi semakin mudah.

Dengan hadirnya aplikasi penghasil uang, dapat menawarkan berbagai kegiatan menarik, seperti menonton video atau iklan, mengisi survei, hingga mengunduh dan menggunakan aplikasi tertentu. Biasanya, aplikasi ini memberikan imbalan dalam bentuk uang tunai, maupun poin yang bisa ditukar dengan uang atau voucher.

Berikut adalah aplikasi survei penghasil uang yang patut dicoba, dirangkum Okezone, Senin (30/9/2024):

1. Nusaresearch

Apilkasi ini memungkinkan pengguna untuk mengisi hingga lima survei setiap hari. Selain itu, aplikasi ini memberikan kebebasan bagi pengguna yang ingin mengumpulkan poin secara rutin.

Telusuri berita finance lainnya
