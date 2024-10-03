Layanan Wealth Management BRI Dinobatkan Jadi Best Private Bank for HNWIs

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali mendapatkan anugerah penghargaan sebagai "Best Private Bank for HNWIs" di kategori Private Banking and Wealth Management pada The Asset Triple A Private Capital Awards 2024. Penghargaan ini menjadi pencapaian yang membanggakan, mengingat BRI telah meraih penghargaan yang sama selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2021.

Terkait pencapaian ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterima oleh BRI merupakan pengakuan terhadap kinerja Private Banking and Wealth Management yang dimiliki oleh perseroan.

“Tahun ini merupakan kali keempat BRI memenangkan penghargaan tersebut setelah mendapatkannya pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Pencapaian ini menguatkan komitmen BRI dalam menjadi partner terpercaya bagi setiap nasabah,” ujarnya.

BRI Private merupakan wujud apresiasi BRI dalam meningkatkan layanan eksklusif kepada nasabah pribadi istimewa. Saat ini, total outlet layanan nasabah prima BRI sebanyak 42, terdiri dari 1 Signature Private BRI Outlet, 41 Sentra Layanan BRI Prioritas, serta dilengkapi 165 Priority Lounge yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini tidak hanya mencakup produk investasi, tetapi juga informasi dan pengelolaan perencanaan keuangan untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang.

