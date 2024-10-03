Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |06:17 WIB
Adu Kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah
adu kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah menarik untuk dikulik. Terlebih, keduanya sering mendapatkan tawaran iklan.

Hal itu membuat Ariel Noah dan Bintang Emon mendapatkan penghasilan tinggi. Lantas siapa paling banyak hartanya?

Berikut adu kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah:

- Bintang Emon

Melansir laman Social Blade, dari YouTube saja, Bintang Emon diperkirakan mendapat penghasilan USD1,9 ribu atau setara Rp28,2 juta.

Kekayaan Bintang Emon didapat dari iklan. Dirinya pernah menjadi bintang iklan Better, NU Yogurt, Mie ABC hingga Ruang Guru.

Lalu, Bintang Emon juga memiliki media sosial yang telah diikuti oleh banyak pengikut. Akun Instagramnya bahkan sudah memiliki 4,7 juta pengikut. Oleh karenanya, Bintang pun kerap menerima tawaran endorsement berbagai produk melalui akun Instagram miliknya ini. Dengan beragam pekerjaannya bisa mendapatkan penghasilannya bisa mencapai ratusan juta.

Halaman:
1 2
