Sumber Kekayaan Axton Salim, Pangeran Terkaya Pemilik Kerajaan Bisnis di RI

JAKARTA - Axton Salim, anak pertama pemilik PT Indofood Sukses Makmur Tbk (ICBP) Anthony Salim, menjadi generasi ketiga pemegang estafet Salim Group, perusahaan yang dibuat Sudono Salim.

Sang pangeran kerajaan bisnis Salim ini memegang posisi Direktur PT Indofood yang telah dijalankan sejak 2009. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dairy Divisi serta Divisi Pemasaran Korporat, Wakil Presiden Direktur PT Indolakto, Direktur Direktur Codigo Pte Ltd, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, dan lain-lain.

Harta kekayaan Axton diperkirakan mencapai USD7,5 miliar atau sekitar Rp114 triliunan per 2023. Ayahnya, yakni Anthony Salim, juga menjadi salah satu orang terkaya nomor urut 5 di Indonesia versi Forbes 2022.

Meskipun merupakan anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia, Axton tidak menunjukkan gaya hidup mewah. Ia tidak pernah terlihat memamerkan kekayaan atau menunjukkan kemewahan. Sebaliknya, Axton dikenal sebagai seseorang yang ramah dan rendah hati.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Colorado University di Amerika Serikat pada tahun 2022, Axton Salim memulai karirnya di Credit Suisse di Singapura. Namun, pada tahun 2004, ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Brand Manager di PT Indofood Fritolay Makmur hingga 2007.