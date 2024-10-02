Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Sumber Kekayaan Grace Tahir

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:08 WIB
Mengintip Sumber Kekayaan Grace Tahir
Sumber kekayaan Grace Tahir (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Mengintip sumber kekayaan Grace Tahir salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia. Melalui kerja keras dan visinya yang inovatif, Grace Tahir berhasil menorehkan kesuksesan di berbagai bidang, khususnya kesehatan dan teknologi.

Grace Tahir merupakan pengusaha keturunan Tionghoa-Indonesia yang lahir dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosy Riady. Keluarga Tahir merupakan pemilik dari Grup Mayapada yang memiliki bisnis kuat pada bidang perbankan, kesehatan dan properti, demikian dirangkum Okezone, Rabu (2/10/2024).

Grace Tahir mengikuti jejak sang ayah dalam dunia bisnis di sektor kesehatan dan teknologi. Grace Tahir merupakan Direktur Mayapada Hospital, salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga CEO dari platform layanan kesehatan digital yaitu Medico.

Grace juga mendirikan platform dokter.id, sebuah platform yang menyediakan konsultasi kesehatan gratis melalui fitur chat. Dokter.id bisa diakses siapa saja.

Telusuri berita finance lainnya
