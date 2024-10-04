Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dibangun?

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |05:09 WIB
Kapan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dibangun?
RI bakal bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya telah mencapai tahap yang sangat penting yaitu Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Proyek ini ditargetkan untuk rampung pada akhir tahun 2024.

Tahap ini merupakan bagian yang krusial untuk menentukan beberapa hal seperti memastikan rute terbaik, memilih apakah akan menggunakan jalur utara, tengah atau selatan.

Tahapan FS dilakukan oleh PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China), operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan hasil studi tersebut akan menjadi dasar dalam proses konstruksi dan lelang proyek.

