Kick Off Semarak HUT 129 BRI Angkat Tema Brilian dan Cemerlang

JAKARTA – Sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun yang akan jatuh pada 16 Desember 2024 mendatang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengadakan Kick-Off HUT ke-129 di Kantor Pusat BRI Jakarta (4/10) dengan mengusung tema "BRILian dan Cemerlang".

Tema ini menjadi simbol semangat BRI dalam menciptakan solusi finansial yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemangku kepentingan

Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai oleh BRI yang berhasil menginjak usia ke 129 tahun dan memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh Insan BRILiaN.

Ia menggarisbawahi bahwa berkat kerja keras dan kolaborasi tim, BRI dapat terus tumbuh dan memberikan layanan keuangan yang berarti bagi masyarakat Indonesia.

"Dedikasi dan kerja keras Insan BRILiaN telah membawa BRI terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, ketekunan, dan semangat yang terus dikobarkan," kata Sunarso.