Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kick Off Semarak HUT 129 BRI Angkat Tema Brilian dan Cemerlang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:41 WIB
<i>Kick Off</i> Semarak HUT 129 BRI Angkat Tema Brilian dan Cemerlang
Kick Off HUT ke-129 BRI angkat tema Brilian dan Cemerlang. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun yang akan jatuh pada 16 Desember 2024 mendatang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara resmi mengadakan Kick-Off HUT ke-129 di Kantor Pusat BRI Jakarta (4/10) dengan mengusung tema "BRILian dan Cemerlang".

Tema ini menjadi simbol semangat BRI dalam menciptakan solusi finansial yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemangku kepentingan

Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai oleh BRI yang berhasil menginjak usia ke 129 tahun dan memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh Insan BRILiaN.

Ia menggarisbawahi bahwa berkat kerja keras dan kolaborasi tim, BRI dapat terus tumbuh dan memberikan layanan keuangan yang berarti bagi masyarakat Indonesia.

"Dedikasi dan kerja keras Insan BRILiaN telah membawa BRI terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, ketekunan, dan semangat yang terus dikobarkan," kata Sunarso.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322/bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168461/bri-PG1i_large.jpg
Salurkan Kredit Rp1.137,8 Triliun, BRI Perkuat UMKM demi Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167614/dirut_bri-6pyE_large.jpg
BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Pimpin Industri Keuangan Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement