HOME FINANCE SMART MONEY

10 Pinjaman Online Langsung Cair dalam Hitungan Menit

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |07:26 WIB
10 Pinjaman Online Langsung Cair dalam Hitungan Menit
10 pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 10 pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit menarik dikulik. Terlebih hanya bermodalkan KTP maka pencairan uang lebih cepat.

Berikut ada 10 pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit:

1. Gopay Pinjam

GoPay Pinjam oleh PT Mapan Global Reksa (Findaya) yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini banyak digunakan. Aplikasi pinjaman ini cepat cair dengan hitungan menit.

GoPay Pinjam berikut ini mulai dari durasi terpendek 61 hari dan terpanjang 183 hari, suku bunga mulai dari 1.13%, biaya layanan mulai dari 2.62%, dan biaya provisi 5.30%.

2. Investree

Investree menawarkan pinjaman dengan limit minimal Rp1 juta - Rp50 juta. Pinjaman ini dapat berangsur dengan masa peminjaman maksimal 12 bulan.

3. Kredit Pintar

Anda hanya perlu mengisi data diri, mengunggah foto KTP, dan menunggu verifikasi. Jika disetujui, dana akan cair ke rekening kamu dalam waktu 5 menit.

