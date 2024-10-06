Advertisement
HOME FINANCE

Intip Upaya BRI Berdayakan UMKM di Perhelatan MotoGP Mandalika 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:08 WIB
Intip Upaya BRI Berdayakan UMKM di Perhelatan MotoGP Mandalika 2024
BRI berdayakan UMKM di perhelatan MotoGP Mandalika 2024. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk turut mendukung penuh untuk mensukseskan perhelatan MotoGP Mandalika 2024, melalui pemberdayaan UMKM melalui event Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024 di Pertamina Mandalika Circuit.

Event ini merupakan bagian dari side event dari perhelatan MotoGP Mandalika 2024 yang telah sukses digelar.

Lombok Sumbawa Nusantara Fair 2024 diselenggarakan pada 27-29 September 2024, merupakan kelanjutan dari event Lombok Sumbawa Fair yang telah terlaksana selama dua kali MotoGP berlangsung pada 2022 dan 2023.

Terdapat berbagai booth menarik, di antaranya Ekraf Booth atau kerajinan tangan, Specta Cultures, dan tenant makanan. Adapun UMKM meliputi, Sentra IKM Tenun, Sentra IKM Kerajinan Rotan Ketak, Sentra IKM Olahan Sarang Burung Walet, Sentra IKM Pengolahan Pangan/Agro, Revenukopi, dan sebagainya.

Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 40 UMKM yang menyajikan aneka kuliner, ekonomi kreatif dan suvenir sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian daerah.

