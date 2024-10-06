Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Cuma 4 Jam, Ini Rutenya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |19:06 WIB
Naik Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Cuma 4 Jam, Ini Rutenya
China Bakal Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. (foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan mulai dibangun tahun depan atau era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Disiapkan tiga opsi rute untuk kereta tercepat tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan setidaknya ada 3 opsi pemilihan jalur untuk membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Pertama jalur utara, kedua jalur tengah dan ketiga jalur selatan.

Untuk opsi jalur selatan, beban konstruksi lebih besar. Hal ini karena Jalur Selatan Jawa mayoritas perbukitan.

"Sehingga memang dinilai cukup sulit untuk dilakukan kegiatan konstruksi dan berimbas pada cost yang lebih besar," ujarnya.

Jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di sisi utara kemungkinan akan melewati beberapa kota, di antaranya Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Sedangkan kalau dibangun jalur tengah, tidak melewati Semarang, melainkan Purwokerto.

"Akan tetapi tetap rencana pembangunan itu tergantung studi yang dilakukan juga. Ada juga studi lewat selatan, tapi itu lokasinya bergunung, sehingga akan lebih mahal biayanya," tutup Menhub.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkapkan feasibility studi atau studi kelayakan kereta Cepat Jakarta - Surabaya rampung tahun ini.

Risal mengatakan setelah FS tersebut rampung, maka secara bertahap proyek tersebut bisa langsung masuk dalam tahapan lelang dan konstruksi pada tahun depan, atau dibawah Pemerintahan Prabowo Subianto.

