3 Fakta Percepat Infrastruktur Gasifikasi Pembangkit, Dukung Transisi Energi Bersih di RI

JAKARTA - PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman untuk pemanfaatan lahan milik PLN dalam pembangunan infrastruktur gas. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kedua entitas dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama penguatan infrastruktur ini melingkupi infrastruktur gasifikasi onshore, regasification unit (ORU), dan saluran pipa (pipeline) guna mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Berikut ini fakta-faktanya, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

1. Optimalisasi Aset

EVP General Affairs PLN, Arsyadhany Akmala Putri mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi PLN dan PLN EPI. Dia menekankan pentingnya optimalisasi aset melalui konsep bisnis yang lebih inovatif, seperti kerjasama berbasis revenue sharing dan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman energi yang juga mendukung ESG (Environmental, Social, and Governance).

"Kami sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset properti PLN terus mendorong agar aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk keperluan operasional kelistrikan maupun non-operasional. Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," ujar Arsyadhany.

2. Proyek Gasifikasi

Direktur BBM dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menekankan bahwa proyek gasifikasi ini merupakan salah satu langkah besar PLN dalam mendukung ketahanan energi nasional.