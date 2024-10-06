Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Percepat Infrastruktur Gasifikasi Pembangkit, Dukung Transisi Energi Bersih di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |12:10 WIB
3 Fakta Percepat Infrastruktur Gasifikasi Pembangkit, Dukung Transisi Energi Bersih di RI
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman untuk pemanfaatan lahan milik PLN dalam pembangunan infrastruktur gas. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kedua entitas dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama penguatan infrastruktur ini melingkupi infrastruktur gasifikasi onshore, regasification unit (ORU), dan saluran pipa (pipeline) guna mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Berikut ini fakta-faktanya, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

1. Optimalisasi Aset

EVP General Affairs PLN, Arsyadhany Akmala Putri mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi PLN dan PLN EPI. Dia menekankan pentingnya optimalisasi aset melalui konsep bisnis yang lebih inovatif, seperti kerjasama berbasis revenue sharing dan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman energi yang juga mendukung ESG (Environmental, Social, and Governance).

"Kami sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset properti PLN terus mendorong agar aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk keperluan operasional kelistrikan maupun non-operasional. Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," ujar Arsyadhany.

2. Proyek Gasifikasi

Direktur BBM dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menekankan bahwa proyek gasifikasi ini merupakan salah satu langkah besar PLN dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173136/pembangkit_listrik-uiaX_large.jpg
Pasokan Gas untuk PLTMG Bangkanai Diperkuat, Topang Kelistrikan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171088/batu_bara-NCR4_large.jpg
3 Skenario Krisis Pasokan Energi Primer Diuji untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170413/gas_bumi-IiJw_large.jpg
Gas Jadi Pilar Transisi Energi dan Keandalan Listrik Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158736/plts_di_keramba-4pv7_large.jpg
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148362/pembangkit_listrik-dnbu_large.jpg
RI Perkuat Sistem Kelistrikan, Gasifikasi Pembangkit Listrik Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3147962/pembangkit_listrik-WK5h_large.jpg
Kurangi BBM, Proyek Strategis Gasifikasi Pembangkit Listrik Mulai Dibangun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement