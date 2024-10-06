Atasi Kemacetan Jakarta, Ridwan Kamil Siapkan Transportasi Perahu Lintasi 13 Sungai

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) membuat inovasi untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Kang Emil mengatakan, ada dua ideologi dalam mengatasi kemacetan.

Pertama, membuat fasilitas transportasi umum seperti MRT, LRT hingga Transjakarta.

"Kita mungkin akan coba berinovasi membuat perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality ya," tutur Kang Emil, dalam debat perdana Pilkada 2024, Minggu (6/10/2024).

Ideologi kedua, bisa melalui mengembangkan suatu wilayah untuk kurangi pergerakan.

"Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemall di selatan. Orang di barat tinggal di barat kerja di barat ngemallnya di barat, tidak harus semua ke pusat," ucapnya.