Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Atasi Kemacetan Jakarta, Ridwan Kamil Siapkan Transportasi Perahu Lintasi 13 Sungai

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:54 WIB
Atasi Kemacetan Jakarta, Ridwan Kamil Siapkan Transportasi Perahu Lintasi 13 Sungai
RIDO Siapkan Antisipasi Atasi Masalah Kemacetan Jakarta. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) membuat inovasi untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Kang Emil mengatakan, ada dua ideologi dalam mengatasi kemacetan.

Pertama, membuat fasilitas transportasi umum seperti MRT, LRT hingga Transjakarta.

"Kita mungkin akan coba berinovasi membuat perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality ya," tutur Kang Emil, dalam debat perdana Pilkada 2024, Minggu (6/10/2024).

Ideologi kedua, bisa melalui mengembangkan suatu wilayah untuk kurangi pergerakan.

"Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemall di selatan. Orang di barat tinggal di barat kerja di barat ngemallnya di barat, tidak harus semua ke pusat," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154364/menhub-ajlR_large.jpg
Anggaran Kemenhub 2026 Turun Jadi Rp24,4 Triliun, Fokus Tetap Percepat Infrastruktur Transportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152824/kapal-gvSn_large.jpg
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Muatan Truk ODOL Disorot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152142/kemenhub_soal_truk_demo-PKsu_large.jpg
Sopir Truk Demo ODOL, Kemenhub Singgung Insentif hingga Perlindungan Pengemudi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement