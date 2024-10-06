Daftar Orang Terkaya dari Bisnis Teknologi

JAKARTA - Orang kaya ini punya harta fantastis berkasi bisnis di bidang teknologi. Di era yang semakin terkoneksi dengan industri teknologi ini, pelaku bisnis teknologi pun mendominasi daftar orang terkaya di dunia.

Nama yang tidak asing lagi seperti Elon Musk dan Jeff Bezos. Mereka telah memanfaatkan inovasi digital untuk membangun kekayaan, mengubah industri, dan membangkitkan teknologi dunia di masa depan.

1. Elon Musk

Elon Musk, pendiri Tesla dan aplikasi X, telah meraih prestasi yang luar biasa dalam dunia teknologi. Keberhasilan Tesla dalam mengembangkan kendaraan listrik serta berbagai inovasi dalam energi terbarukan telah berkontribusi pada peningkatan kekayaan Elon. Kekayaan Elon tercatat telah mencapai USD269,8 miliar.

Elon Musk berhasil menjaga statusnya sebagai orang terkaya di dunia, meskipun persaingan dalam industri teknologi global semakin ketat.

2. Jeff Bezos

Jeff Bezos, pendiri Amazon, yang juga menduduki posisi kedua dengan kekayaan mencapai USD205,8 miliar. Meskipun pernah mengalami penurunan peringkat, Bezos tetap menjadi sosok penting dalam industri e-commerce dan teknologi, terutama melalui perkembangan pesat Amazon Web Services (AWS).

Dia menyatakan bahwa saat ini fokusnya lebih pada proyek luar angkasa melalui perusahaannya, Blue Origin, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan luar angkasa kepada masyarakat.