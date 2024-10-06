Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Devy Pernah Terlilit Utang, Kini Punya Penghasilan Miliaran Rupiah

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |16:12 WIB
JAKARTA - Devy Anastasia, salah satu jebolan top 10 MasterChef Indonesia 2022 memiliki kisah inspirasi bagi masyarakat. Sebelum menjadi seorang pengusaha sukses, wanita kelahiran September 1997, menceritakan pengalaman pahit di masa hidupnya.

Devy memiliki masa kelam saat usia kecilnya. Di 2006, dirinya kehilangan sosok ibu yang meninggal secara tragis. Sementara ayahnya harus masuk penjara.

Setelah itu, Devy harus tinggal bersama kakeknya di Kalimantan pada 2007.

“2012: papa sakit-sakitaan, rumah 2 tahun nggak ada listrik, aku cari job ke sana kemari karena banyak banget utang, dan nggak lama papa meninggal,” kata Devy Anastasia melalui akun Instagramnya, Minggu (6/10/2024).

Setelah lulus SMA, Devy merantau ke Jerman untuk bekerja sebagai baby sitter dan pembersih rumah.

Dirinya juga pernah gagal menyelesaikan sekolah masak di sana dan harus pulang ke Indonesia saat pandemi dengan banyak utang.

“Waktu ke Jerman niatnya enggak mau sekolah masak, maunya sekolah bisnis atau sekolah nyanyi. Belajar masak karena homesick, sekolahnya enggak di lulusin dan balik ke Indo, tapi selama di Jerman jadi jago masak," tulis Devy.

Di saat titik terendahnya, Devy tetap bangkit. Dirinya rutin membuat konten setiap hari, membayar utang, menabung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Yang awalnya hanya satu endorse per bulan, dirinya berhasil mendapatkan 20 endorse per bulan. Semua itu dilakukan selama 2 tahun ke belakang.

Devy Anastasia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses sekaligus seorang konten kreator di sosial media. Dia kini memiliki penghasilan tembus mencapai tiga digit per bulan dengan tabungan miliaran Rupiah.

“2024: Earning 3 digit per bulan tabungan miliaran, yang sampai sekarang aku belum pake. aku milih buat bangun team, bikin kantor supaya sanggup kerjain project collab lebih banyak," tulisnya.

