Adu Pemain Termahal Timnas Indonesia vs Bahrain, Unggul Siapa?

Adu Pemain Termahal Timnas Indonesia vs Bahrain, Unggul Siapa? (Foto: Timnas Indonesia)

JAKARTA - Adu pemain termahal Timnas Indonesia vs Bahrain jelang pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Salah satu nama pemain timnas Indonesia yang menarik perhatian adalah Mees Hilgers. Hilgers masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan China pada lanjutan grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Usai menjadi pemain Timnas Indonesia, ternyata harga pasaran Hilgers tertinggi mencapai Rp121,6 miliar. Sebelum ada bek Twente FC tersebut, Thom Haye menjadi pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran tertinggi mencapai Rp52,1 miliar.

Sementara itu, pemain termahal Timnas Bahrain ditempati oleh Ali Madan yang mempunyai harga pasaran Rp52,1 miliar.

Jika berkaca pada data ini, tentu pemain termahal Indonesia lebih unggul dari Bahrain dari sisi harga pasaran antara Mees Hilgers dengan Ali Madan.

Berikut ini perbandingan pemain termahal Timnas Indonesia vs Bahrain jelang pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilansir transfermarkt, Jakarta, Senin (7/10/2024).