HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Djoko Susanto Tembus Rp73,6 Triliun, Orang Terkaya Nomor 12 di RI

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |14:42 WIB
Harta Kekayaan Djoko Susanto Tembus Rp73,6 Triliun, Orang Terkaya Nomor 12 di RI
Harta Kekayaan Djoko Susanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Djoko Susanto. Pendiri sekaligus pemilik Alfamart. Alfamart sendiri adalah toko ritel yang sudah menjadi andalan masyarakat Indonesia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Saat ini, Alfamart berjumlah lebih dari 20.000 gerai.

Menurut daftar 50 orang terkaya Forbes 2024, Djoko Susanto berada di peringkat ke-12 di Indonesia dengan kekayaan sebesar USD4,7 miliar atau setara dengan Rp73,6 triliun (kurs Rp15.667 per dolar AS). Kekayaannya terus meningkat pesat, mengingat pada tahun 2021 hartanya tercatat sebesar USD1,9 miliar atau setara dengan Rp29,7 triliun.

Djoko lahir di Jakarta pada tahun 1950 dengan nama Kwok Kwie Fo. Pada usia 17 tahun, ia sudah mulai mengelola kios milik orang tuanya di Pasar Arjuna, Jakarta. Awalnya, kios tersebut menjual kebutuhan pokok, namun kemudian beralih menjadi kios yang khusus menjual rokok.

Kesuksesan pria Tionghoa bernama Kwok Kwie Fo ini akhirnya menarik perhatian taipan rokok kretek, yaitu Putera Sampoerna yang saat itu memimpin perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di Indonesia.

Pada awal tahun 1980, mereka bertemu dan pada tahun 1985 mereka sepakat untuk mendirikan 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Kerja sama inilah yang melahirkan Alfa Toko Gudang Rabat menjadi awal dari kesuksesan Djoko Susanto.

Halaman:
1 2
