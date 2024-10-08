Peringati Hari Habitat Dunia, Kementerian PUPR Gelar Pameran Memetri di UGM

Dirjen Cipta Karya Diana berkunjung ke angkringan di pameran “Memetri” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, UGM pada 7- 10-2024. Insert: Konferensi pers pembukaan HHD-HKD 2024. (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Yogyakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan pameran “ Memetri” sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia-Hari Kota Dunia (HHD-HKD) 2024 yang mengusung tema nasional “ Jaga Iklim Jaga Masa Depan”. Pameran ini diselenggarakan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY pada 8-19 Oktober 2024.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan pameran ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat lias akan perubahan iklim.

“ Anak-anak muda harus memikirkan iklim di masa depan supaya tidak terlalu panas dan tidak terjadi masalah dengan lingkungan,” kata Diana dalam konferensi pers HHD-HKD 2024 di GIK UGM, pada Senin (7/10/2024).

Diana mengatakan, pemilihan GIK sebagai pameran karena lokasinya yang strategis sehingga baik mahasiswa maupun masyarakat luas bisa hadir dengan mudah.



Pada konferensi pers ini Diana menjelaskan sektor bangunan merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, sekitar sepertiga dari total emisi. Namun, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam penghematan energi dan pengurangan emisi.



“ Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, bangunan diwajibkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 25% selama operasionalnya. Kementerian PUPR pun telah mengeluarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, tentang penilaian kinerja bangunan hijau. Penghematan energi bisa dilakukan dengan strategi iklim mikro dan pendinginan pasif sebelum menggunakan alat hemat energi,” kata Diana.

Untuk merancang desain pendinginan pasif yang tepat diperlukan data iklim standar. Untuk itu, Kementerian PUPR bersama BMKG telah meluncurkan peta zona iklim pada 1 Oktober 2024 lalu. Peluncuran data ini juga merupakan salah satu rangkaian peringatan HHD-HKD 2024.