Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi: Indonesia Akan Jadi Negara Super Power Ekonomi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |12:54 WIB
Jokowi: Indonesia Akan Jadi Negara Super Power Ekonomi
Jokowi: Indonesia Akan Jadi Negara Super Power Ekonomi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi baru di Asia. Menurutnya, saat ini dunia memasuki abad Asia dan pertumbuhan ekonomi bergeser ke Asia.

"Karena kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia, pergeseran dari barat menuju Asia, growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia," kata Jokowi dalam sambutannya pada BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10/2024).

Jokowi mengatakan bahwa nantinya diprediksi akan ada tiga negara Asia dengan kekuatan ekonomi baru salah satunya adalah Indonesia. "Dan diprediksi diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Super power ekonomi tiga negara yang diperkirakan, India, China, dan Indonesia. Sekali lagi ketiganya ada di Asia," ungkapnya.

Meski begitu, Jokowi meminta semua pihak mewanti-wanti banyaknya tantangan dan syarat yang harus dilalui agar Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia.

"Tapi hati-hati untuk menuju ke tiga negara tadi menjadi super power ekonomi banyak itu banyak tantangannya. banyak syarat-syarat yang harus dilalui, oleh sebab itu optimisme itu penting, menjaga optimisme itu penting," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076860/lepas-jokowi-pulang-ke-solo-erick-thohir-dan-pak-bas-terima-kasih-pak-FN59BGdP3O.png
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076512/5-fakta-investasi-di-era-jokowi-realisasi-rp9-117-triliun-dan-sektor-ini-paling-diminati-EK1PYVDol7.jpg
5 Fakta Investasi di Era Jokowi, Realisasi Rp9.117 Triliun dan Sektor Ini Paling Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/320/3076589/perbandingan-harta-jokowi-dan-sby-usai-purna-tugas-jadi-presiden-10-tahun-K6BFhN5WDv.jpg
Perbandingan Harta Jokowi dan SBY Usai Purna Tugas Jadi Presiden 10 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement