Jokowi: Indonesia Akan Jadi Negara Super Power Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi baru di Asia. Menurutnya, saat ini dunia memasuki abad Asia dan pertumbuhan ekonomi bergeser ke Asia.

"Karena kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia, pergeseran dari barat menuju Asia, growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia," kata Jokowi dalam sambutannya pada BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10/2024).

Jokowi mengatakan bahwa nantinya diprediksi akan ada tiga negara Asia dengan kekuatan ekonomi baru salah satunya adalah Indonesia. "Dan diprediksi diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Super power ekonomi tiga negara yang diperkirakan, India, China, dan Indonesia. Sekali lagi ketiganya ada di Asia," ungkapnya.

Meski begitu, Jokowi meminta semua pihak mewanti-wanti banyaknya tantangan dan syarat yang harus dilalui agar Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia.

"Tapi hati-hati untuk menuju ke tiga negara tadi menjadi super power ekonomi banyak itu banyak tantangannya. banyak syarat-syarat yang harus dilalui, oleh sebab itu optimisme itu penting, menjaga optimisme itu penting," ungkapnya.