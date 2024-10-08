Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rp300 Jutaan Bisa Dapat Apartemen Kualitas Hotel Berbintang di Yogya?

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |15:04 WIB
Rp300 Jutaan Bisa Dapat Apartemen Kualitas Hotel Berbintang di Yogya?
Rp300 Jutaan Bisa Dapat Apartemen Kualitas Hotel Berbintang di Yogya?
A
A
A

JAKARTA - Tinggal di apartemen telah menjadi tren populer bagi masyarakat urban di berbagai kota besar. Kepraktisan, lokasi yang strategis, serta akses ke berbagai fasilitas penunjang gaya hidup menjadi faktor utama yang membuat banyak orang, terutama kaum profesional muda, memilih tinggal di apartemen.

Perkembangan ini menjadi peluang besar bagi para investor properti. Dengan melihat potensi keuntungan yang menjanjikan, banyak investor memutuskan untuk membeli unit apartemen, baik untuk disewakan maupun dijual kembali di masa mendatang.

Investasi di sektor apartemen menawarkan dua jenis keuntungan utama. Pertama, keuntungan dari capital gain, yaitu peningkatan nilai jual unit dari waktu ke waktu. Kedua, penghasilan pasif yang berasal dari pendapatan sewa yang rutin. Kombinasi kedua potensi keuntungan ini menjadikan investasi apartemen sebagai pilihan cerdas di pasar properti.

Saat ini, banyak pengembang menawarkan berbagai program promosi menarik, menjadikan waktu ini sebagai momen yang ideal untuk mulai berinvestasi di apartemen. Harga yang masih relatif terjangkau, ditambah dengan kemudahan skema pembayaran, memberikan keuntungan tambahan bagi para calon investor.

Bagi yang tertarik berinvestasi di Yogyakarta, Apartemen NexCity menawarkan pilihan unit hunian yang menarik di lokasi strategis, yaitu di jalan Laksda Adisucipto. Lokasi ini sangat dekat dengan beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada, sehingga menjadi pilihan ideal untuk kalangan mahasiswa maupun profesional muda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/470/3098043/tahun-baru-kantor-baru-dapatkan-diskon-hingga-30-di-i-hub-coworking-space-Wy7s51e7CQ.jpg
Tahun Baru Kantor Baru, Dapatkan Diskon hingga 30% di i-Hub Coworking Space!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/470/3096605/hyatt-regency-resort-hadir-di-kek-mnc-lido-city-pada-2025-WwsJbDqrGM.jpg
Hyatt Regency Resort Hadir di KEK MNC Lido City pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/470/3091632/cari-venue-indoor-untuk-event-akhir-tahun-jakarta-concert-hall-pilihan-tepat-5ngr1yrSKL.jpg
Cari Venue Indoor untuk Event Akhir Tahun? Jakarta Concert Hall Pilihan Tepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089822/trump-international-golf-club-lido-destinasi-golf-terbaru-dengan-sentuhan-kemewahan-K2g7OM4tJl.jpg
Trump International Golf Club Lido: Destinasi Golf Terbaru dengan Sentuhan Kemewahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/470/3084828/raih-kesempatan-eksklusif-di-apartemen-one-east-surabaya-bebas-ppn-dan-sudah-semi-furnished-0gUPeV0tNg.jpg
Raih Kesempatan Eksklusif di Apartemen One East Surabaya, Bebas PPN dan Sudah Semi Furnished!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/470/3080673/mnc-center-hadirkan-ruang-kantor-dekat-istana-terintegrasi-hotel-transj-dan-krl-dG2M0ONL5R.jpg
MNC Center Hadirkan Ruang Kantor Dekat Istana, Terintegrasi Hotel, TransJ dan KRL!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement