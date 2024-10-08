Rp300 Jutaan Bisa Dapat Apartemen Kualitas Hotel Berbintang di Yogya?

JAKARTA - Tinggal di apartemen telah menjadi tren populer bagi masyarakat urban di berbagai kota besar. Kepraktisan, lokasi yang strategis, serta akses ke berbagai fasilitas penunjang gaya hidup menjadi faktor utama yang membuat banyak orang, terutama kaum profesional muda, memilih tinggal di apartemen.

Perkembangan ini menjadi peluang besar bagi para investor properti. Dengan melihat potensi keuntungan yang menjanjikan, banyak investor memutuskan untuk membeli unit apartemen, baik untuk disewakan maupun dijual kembali di masa mendatang.

Investasi di sektor apartemen menawarkan dua jenis keuntungan utama. Pertama, keuntungan dari capital gain, yaitu peningkatan nilai jual unit dari waktu ke waktu. Kedua, penghasilan pasif yang berasal dari pendapatan sewa yang rutin. Kombinasi kedua potensi keuntungan ini menjadikan investasi apartemen sebagai pilihan cerdas di pasar properti.

Saat ini, banyak pengembang menawarkan berbagai program promosi menarik, menjadikan waktu ini sebagai momen yang ideal untuk mulai berinvestasi di apartemen. Harga yang masih relatif terjangkau, ditambah dengan kemudahan skema pembayaran, memberikan keuntungan tambahan bagi para calon investor.

Bagi yang tertarik berinvestasi di Yogyakarta, Apartemen NexCity menawarkan pilihan unit hunian yang menarik di lokasi strategis, yaitu di jalan Laksda Adisucipto. Lokasi ini sangat dekat dengan beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada, sehingga menjadi pilihan ideal untuk kalangan mahasiswa maupun profesional muda.