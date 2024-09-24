Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

NexCity Yogya Apartemen Level Hotel Berbintang, seperti Apa?

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |09:55 WIB
NexCity Yogya Apartemen Level Hotel Berbintang, seperti Apa?
NexCity Apartemen Level Hotel Berbintang, seperti Apa?
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini, tren kepemilikan apartemen semakin populer di kalangan masyarakat. Perubahan minat ini didorong oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa generasi muda menilai privasi mereka lebih terjaga karena tinggal di apartemen dapat mengurangi interaksi sosial berlebihan dibandingkan dengan rumah tapak.

Kedua, harga apartemen sering kali lebih kompetitif dibandingkan dengan rumah tapak. Hal ini disebabkan oleh semakin terbatasnya lahan yang tersedia, sehingga pembangunan rumah tapak menjadi lebih mahal.

Selain itu, apartemen biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting seperti pusat kebugaran, kolam renang, serta kafe dan restoran. Fasilitas-fasilitas ini belum tentu ada di perumahan, tetapi sering kali tersedia di apartemen, menjadikannya pilihan yang praktis dan nyaman.

Lokasi juga menjadi faktor penting dalam memilih tempat tinggal. Apartemen sering terletak di lokasi strategis, dekat dengan pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum. Dengan demikian, apartemen menawarkan kemudahan akses ke berbagai tempat penting, memudahkan aktivitas sehari-hari.

Bagi Anda yang mencari hunian praktis dan modern di Yogyakarta, dengan lokasi strategis di jalan utama Laksda Adisucipto, dekat dengan berbagai universitas ternama seperti Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada maka Apartemen NexCity adalah pilihan yang sempurna. Tersedia dua pilihan unit, yaitu NexStudio yang efisien dan NexPrime dengan dua kamar tidur yang lebih luas. Apartemen NexCity siap menjadi hunian ideal bagi masyarakat muda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600//mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/406/3153514//next_hotel_yogyakarta-Z2mw_large.jpg
Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Wedding Showcase Eksklusif Bersama Vendor Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/278/3152303//mnc_asia_holding-VEgR_large.jpg
MNC Asia Holding (BHIT) Tambah Saham KPIG, Prospek MNC Tourism Indonesia Semakin Menjanjikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151497//mnc_land-neB1_large.png
Disetujui Pemegang Saham, MNC Tourism Indonesia (KPIG) Rights Issue Bidik Dana Rp975,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151442//mnc_land-nNvh_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Jadi Direktur Utama MNC Land, Joni Supriyanto Jabat Komisaris Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151433//mnc_land-2yYV_large.jpg
Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Land: Ganti Nama Jadi MNC Tourism Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement