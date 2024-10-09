Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mat Solar Dapat Uang Ganti Rugi Tol Serpong-Cinere Tunggu Keputusan Pengadilan

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |05:30 WIB
Mat Solar Dapat Uang Ganti Rugi Tol Serpong-Cinere Tunggu Keputusan Pengadilan
Sengketa Lahan Tol Mat Solar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto mengatakan pembayaran terhadap uang ganti rugi Tol Serpong - Cinere ini akan diserahkan pemerintah kepada pemain sinetron Bajaj Bajuri, yaitu Mat Solar.

Namun, Met Solar mengaku belum menerima uang ganti rugi terhadap lahannya yang digusur untuk proyek jalan Tol Serpong-Cinere.

Mengetahui hal tersebut, LMAN mengatakan bahwa pembayaran akan bisa dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan.

“Terkait kasus ini, itu memang dia konsinyasi sejak 2019, tentu menunggu keputusan dari pengadilan, kalau sudah keluar, pembayaran bisa diserahkan,” kata Rustanto saat ditemui di kantornya pada malam hari, Jakarta Pusat.

Persentase data yang dihimpun di LMAN terhadap realisasi anggaran untuk pengadaan lahan Tol Serpong-Cinere ini mencapai 99,92%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement