Mat Solar Dapat Uang Ganti Rugi Tol Serpong-Cinere Tunggu Keputusan Pengadilan

JAKARTA - Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto mengatakan pembayaran terhadap uang ganti rugi Tol Serpong - Cinere ini akan diserahkan pemerintah kepada pemain sinetron Bajaj Bajuri, yaitu Mat Solar.

Namun, Met Solar mengaku belum menerima uang ganti rugi terhadap lahannya yang digusur untuk proyek jalan Tol Serpong-Cinere.

Mengetahui hal tersebut, LMAN mengatakan bahwa pembayaran akan bisa dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan.

“Terkait kasus ini, itu memang dia konsinyasi sejak 2019, tentu menunggu keputusan dari pengadilan, kalau sudah keluar, pembayaran bisa diserahkan,” kata Rustanto saat ditemui di kantornya pada malam hari, Jakarta Pusat.

Persentase data yang dihimpun di LMAN terhadap realisasi anggaran untuk pengadaan lahan Tol Serpong-Cinere ini mencapai 99,92%.