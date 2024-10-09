Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |06:16 WIB
Daftar Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas
Uang koin. (Foto: BI)
JAKARTA – Daftar uang koin Indonesia yang mengandung emas. Namun beberapa pecahan uang koin tersebut sudah tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia dan sudah tidak sah sebagai alat pembayaran.

Lantas uang koin Indonesia apa saja yang mengandung emas? Ini daftarnya dalam catatan Okezone:

1. Uang Rp850.000

Uang koin kuno pecahan Rp850.000 gambar Soeharto terbuat dari emas kuning dengan kadar 23 karat dan diameter 35 mm dengan ketebalan 2,78 mm. Koin kuno ini dibuat dengan teknik cetak proof.

Pada bagian gambar muka uang terdapat lambang Negara Burung Garuda. Lalu, ada juga 50 bintang melingkari gambar utama.

Halaman:
1 2
