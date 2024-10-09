Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BNIdirect Mudahkan Nasabah Bisnis untuk Kelola Keuangan Perusahaan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |19:47 WIB
BNIdirect Mudahkan Nasabah Bisnis untuk Kelola Keuangan Perusahaan
BNIdirect Mudahkah Nasabah Bisnis. (Foto: Okezone.com/BNI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan kapabilitas terbaru dari aplikasi digital perbankan bisnis, BNIdirect. Pembaruan ini merupakan komitmen BNI untuk menjadikan platform BNIdirect sebagai satu ekosistem bisnis yang terintegrasi untuk segala kebutuhan finansial bisnis.

“Sebelumnya, layanan perbankan bisnis BNI ini terpisah-pisah dalam beberapa portal. Dengan tampilan yang baru, kami berharap BNIdirect versi terbaru ini bisa memudahkan para nasabah bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan yang lebih terencana dalam satu portal korporat yang menawarkan solusi digital wholesale secara menyeluruh,” ujar Direktur Digital & Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, Rabu (9/10/2024).

Sebagai usaha memberikan kemudahan dan efisiensi kepada nasabah bisnis, BNIdirect kini semakin lengkap dengan berbagai fitur-fitur berbasis teknologi terkini yang dirancang agar mudah digunakan (user-friendly).

Nasabah hanya perlu menggunakan satu akun (single access) untuk mendapatkan seluruh fitur-fitur dari BNIdirect. Hal ini juga memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan di manapun. BNIdirect juga menghadirkan user management yang lebih fleksibel, sehingga admin dapat mengelola akses dan izin dengan cepat dan efisien.

Adapun fitur-fitur yang disediakan BNIdirect versi terbaru menawarkan berbagai kemudahan, yakni:

Melakukan pendaftaran dan pengelolaan akun secara full daring

Dengan BNIdirect, nasabah bisnis dapat melakukan registrasi secara daring (digital onboarding). Pengelolaan akun juga dilakukan di platform yang sama dengan layanan user management. Layanan SysAdmin akan memiliki kapabilitas mengelola user dalam portal, baik itu membuat grup, menambahkan user, hingga mengatur akses setiap user.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/278/3118171/dirut_bni-bmIc_large.jpg
BNI Cetak Laba Bersih Rp1,63 Triliun di Januari 2025, Siap Tebar Dividen Jumbo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement