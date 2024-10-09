BNIdirect Mudahkan Nasabah Bisnis untuk Kelola Keuangan Perusahaan

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan kapabilitas terbaru dari aplikasi digital perbankan bisnis, BNIdirect. Pembaruan ini merupakan komitmen BNI untuk menjadikan platform BNIdirect sebagai satu ekosistem bisnis yang terintegrasi untuk segala kebutuhan finansial bisnis.

“Sebelumnya, layanan perbankan bisnis BNI ini terpisah-pisah dalam beberapa portal. Dengan tampilan yang baru, kami berharap BNIdirect versi terbaru ini bisa memudahkan para nasabah bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan yang lebih terencana dalam satu portal korporat yang menawarkan solusi digital wholesale secara menyeluruh,” ujar Direktur Digital & Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, Rabu (9/10/2024).

BACA JUGA: Strategi BNI Jaga Daya Saing di Industri Perbankan Nasional

Sebagai usaha memberikan kemudahan dan efisiensi kepada nasabah bisnis, BNIdirect kini semakin lengkap dengan berbagai fitur-fitur berbasis teknologi terkini yang dirancang agar mudah digunakan (user-friendly).

Nasabah hanya perlu menggunakan satu akun (single access) untuk mendapatkan seluruh fitur-fitur dari BNIdirect. Hal ini juga memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan di manapun. BNIdirect juga menghadirkan user management yang lebih fleksibel, sehingga admin dapat mengelola akses dan izin dengan cepat dan efisien.

BACA JUGA: Cara BNI agar Generasi Muda Berwirausaha

Adapun fitur-fitur yang disediakan BNIdirect versi terbaru menawarkan berbagai kemudahan, yakni:

Melakukan pendaftaran dan pengelolaan akun secara full daring

Dengan BNIdirect, nasabah bisnis dapat melakukan registrasi secara daring (digital onboarding). Pengelolaan akun juga dilakukan di platform yang sama dengan layanan user management. Layanan SysAdmin akan memiliki kapabilitas mengelola user dalam portal, baik itu membuat grup, menambahkan user, hingga mengatur akses setiap user.