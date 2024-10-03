Cara BNI agar Generasi Muda Berwirausaha

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui partisipasinya di pameran Inacraft on October Vol.3 yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 2-6 Oktober 2024.

Bekerjasama dengan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Inacraft kali ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan BNI terhadap sektor UMKM, terutama yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda yang terlibat dalam sektor kerajinan dan seni budaya.

Hal tersebut sejalan dengan konsep yang diusung Inacraft on October Vol.3 yakni “Youthpreneur,” yang bertujuan untuk mendorong anak muda agar lebih terlibat dalam dunia kewirausahaan, khususnya di bidang industri kreatif.

Adapun produk yang dipamerkan sangat beragam, mulai dari kerajinan tangan, dekorasi rumah, hingga aksesori, yang semuanya mencerminkan kreativitas anak muda Indonesia.

Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies menegaskan, Inacraft bukan hanya sekadar ajang pameran, tetapi juga platform bagi UMKM untuk mengembangkan sayap hingga ke pasar internasional melalui program Xpora. Program ini merupakan solusi digital dari BNI yang bertujuan mendukung UMKM dalam memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri.