Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Restrukturisasi Kredit Covid-19 BNI Turun Jadi Rp38,9 Triliun di Semester I-2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |14:53 WIB
Restrukturisasi Kredit Covid-19 BNI Turun Jadi Rp38,9 Triliun di Semester I-2024
Restrukturasi Kredit Covid-19 BNI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatat tren penurunan atas restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 selama 4 tahun terakhir ini. Hingga Juni 2024, relaksasi kredit Covid-19 BBNI mencapai Rp38,9 triliun atau 5,4% dari total kredit BNI.

Hal ini menurun drastis dibandingkan semester I 2023 yang mencapai Rp74 triliun atau 12% dari total kredit.

Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menilai bahwa BNI berhasil menjaga ketahanan perbankan nasional di tengah tantangan pandemi.

Menurutnya, penurunan baki restrukturisasi kredit BNI menjadi indikator sektor perbankan Indonesia tetap tangguh, meskipun menghadapi tekanan dari pandemi maupun ancaman resesi global.

dpr

"Saya optimis terhadap kondisi perbankan kita. Bahkan, kita berhasil keluar dari kekhawatiran krisis pasca-Covid-19. Ini berkat kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Bank-bank Himbara, termasuk BNI, menjadi pilar penting dalam menjaga daya tahan industri keuangan," kata Ecky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2024).

Ecky juga menekankan pentingnya perbankan untuk terus memantau potensi risiko resesi yang dapat mempengaruhi sektor riil, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja debitur. Selain itu, bank-bank di Indonesia perlu melakukan uji ketahanan modal dan likuiditas secara berkala untuk mengantisipasi peningkatan risiko kredit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191776/bni-hxI2_large.jpg
Nasabah Diimbau Tak Sembarangan Klik Tautan Ucapan Natal Palsu, Saldo Bisa Terkuras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190056/rupslb_bni-C87r_large.jpg
RUPSLB BNI, Febrio Nathan Kacaribu Diangkat Jadi Komisaris Baru, Gantikan Suminto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/278/3157966/bni-lTYw_large.jpeg
BNI Bukukan Laba Rp10,1 Triliun di Semester I-2025, Kredit Tumbuh 7,1 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149424/bank_negara_indonesia-bIuA_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/622/3143672/bni-YHc6_large.jpg
Bidik Generasi Muda, Begini Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement