Berapa Luas Tanah Mat Solar yang Kena Imbas Proyek Tol Serpong-Cinere?

Luas tanah Mat Solar yang terkena imbas proyek jalan tol (Foto: Instagram)

JAKARTA – Berapa luas tanah Mat Solar yang kena imbas proyek Jalan Tol Serpong-Cinere? Mat Solar mengaku belum menerima uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol.

Informasi ini diungkapkan oleh Rieke Diah Pitaloka melalui akun Instagram @riekediahp pada tanggal 5 Oktober 2024.

Diketahui luas tanah Mat Solar yang kena imbas proyek jalan tol adalah 1.313 meter persegi. Uang ganti rugi ini tak bisa dibayarkan oleh pemerintah lantaran menunggu hasil persidangan.

“Terkait kasus ini, itu memang dia konsinyasi sejak 2019, tentu menunggu keputusan dari pengadilan, kalau sudah keluar, pembayaran bisa diserahkan,” ujar Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, dikutip Rabu (9/10/2024).

Dia mencatat, realisasi anggaran untuk pengadaan lahan Tol Serpong-Cinere mencapai 99,92 persen. Persentase ini berdasarkan data yang dihimpun LMAN.

Rustanto mengaku, dirinya sudah mengetahui kabar bahwa Mat Solar belum mendapat uang ganti rugi dari media massa. Sebelumnya, perkara ini dibeberkan Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng.