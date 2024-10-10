Besaran Gaji Hakim di Indonesia, Setara 3 Hari Uang Jajan Rafathar Anak Raffi Ahmad?

JAKARTA – Intip gaji hakim di Indonesia. Gaji pokok dan tunjangan hakim tidak naik sejak 2012, bahkan setidaknya untuk sekedar menyesuaikan inflasi tahunan.

Hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melaksanakan aksi cuti bersama mulai 7 Oktober hingga 11 Oktober. Aksi tersebut dipicu gaji dan tunjangan yang menurut mereka tidak sesuai.

Koordinator SHI Rangga Lukita Desnata menyatakan pihaknya tidak meminta gaji setara Komisaris PT Pertamina (Persero) ataupun Direktur Utama Bank Mandiri. Namun, dia menyampaikan bahwa gaji yang diterima saat ini setara uang jajan Rafathar selama tiga hari.

"Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina atau direktur utama Bank Mandiri, (kami minta) kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa kayak uang jajan Rafathar tiga hari. Rafathar itu anak artis Raffi Ahmad. Seperti itu," terang Rangga saat beraudiensi di DPR.

Atas tuntutan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara. Jokowi mengatakan semua itu masih dalam kajian dan perhitungan Menpan-RB hingga Menteri Keuangan