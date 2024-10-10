Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapkan BBM Rendah Sulfur, Ini Persiapan Kilang Pertamina

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |18:53 WIB
Siapkan BBM Rendah Sulfur, Ini Persiapan Kilang Pertamina
BBM Rendah Sulfur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menegaskan kesiapannya dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.

Pengembangan fasilitas produksi BBM ramah lingkungan dari green refinery telah dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mendukung target Net Zero Emission di tahun 2060.

Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan dalam RJPP perusahaan dicanangkan pembangunan fasilitas produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery.

Sejumlah proyek kilang ramah lingkungan sedang berjalan, termasuk pengembangan kilang Cilacap Tahap 2 yang diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6 ribu barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).

Adapun Tahap 1 telah selesai dengan kapasitas 3 ribu barel. Secara keseluruhan Kilang Cilacap merupakan salah satu kilang terbesar Pertamina dengan kapasitas pengolahan 348 ribu barel per hari.

“Selain itu, kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20 ribu bph, kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30 ribu bph, dan kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30 ribu bph,” ujar Taufik dalam diskusi Brunch Talk bertajuk "Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions" yang diselenggarakan oleh Editor Energy Society (E2S) di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement