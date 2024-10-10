Bank Permata (BNLI) Buka Peluang Jajaki Bisnis Paylater

JAKARTA - PT Bank Permata Tbk (BNLI) berencana menjajaki fitur Buy Now Pay Later (BNPL) setelah mempunyai tampilan baru moblie banking, Permata ME.

Division Head Digital Business Bank Permata Riga Sunkara mengatakan, perseroan tak menutup kemungkinan memiliki fitur paylater setelah mendapat masukan dari nasabah.

“Ya tentunya semua feedback atau masukan mengenai ada paylater, mungkin salah satunya ada masuk di kita, itu kita akan jadikan sebagai pengembangan selanjutnya, yang terus berkelanjutan,” ujar Riga saat ditemui di Djakarta Theater, Kamis (10/10/2024).

Saat ditanya mengenai target meluncurkan paylater, Djumariah Tenteram selaku Direktur Consumer Banking Permata Bank membenarkan dan disambut Nasabah sekaligus Brand Ambassador Permata Bank Morgan Oey yang menyebut “secepatnya mungkin ya Bu?”.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat tren peningkatan transaksi paylater pada periode Juli 2024.