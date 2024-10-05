JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan postingan bersama petinggi IMF hingga Bank Dunia. Sri Mulyani terlihat mengenakan batik dan berpose akrab dengan Presiden Grup Bank Dunia, Ajay Banga.
Foto ini diambil saat momen peringatan 80 tahun Konferensi Bretton Woods. Konferensi ini menjadi momentum bagi IMF dan Bank Dunia untuk memantulkan perjalanan panjang mereka yang telah ditempuh dalam membentuk tatanan ekonomi global.
Kedua institusi ini, kini sedang merancang strategi baru untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit nantinya.
"Selama 80 tahun, Bank Dunia telah bekerja untuk meningkatkan kehidupan dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik," ucap Presiden Grup Bank Dunia, Ajay Banga pada akun instagram @smindrawati, dikutip Sabtu (5/10/2024).
Pernyataan ini, menekankan pentingnya peran lembaga multilateral dalam mengatasi berbagai permasalahan global. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu.