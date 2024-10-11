Jokowi Ungkap Pelantikan Menteri Prabowo 21 Oktober 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal susunan kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi meminta agar masyarakat menantikannya setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Sementara, pelantikan kabinetnya dikabarkan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024.

"Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi saat menghadiri CEO Forum di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi menambahkan, jika ingin tahu susunan kabinet Prabowo bisa bertanya langsung kepada Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Diketahui, Muzani juga hadir dalam acara tersebut.

"Kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu, karena orang akan langsung negativisme tadi, saya ikut-ikut, intervensi, ndak," kata Jokowi.