Ekonomi Indonesia Tumbuh 5%, Jokowi: Kita Sering Lupa Bersyukur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk bersatu dan berkonsolidasi untuk menghadapi tantangan global yang mengalami ketidakpastian dan ketidakjelasan hingga saat ini.

"Dan memang sudah saatnya bangsa kita saat ini berkonsolodasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi, negara harus berkonsolidasi semua harus kompak, semua harus bersatu. Karena dunia sekarang ini hampir semua mengalami tidak jelas semua, tidak pasti semuanya," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan diperkirakan diangka 2,7% hingga 2,8%, namun pertumbuhan ekonomi rata-rata masih diatas 5 persen.

"Dan kita patut bersyukur rata-rata berada di atas 5 persen pertumbuhan ekonomi kita. Ini hal-hal seperti inilah yang patut kita syukuri," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa semua pihak di Indonesia sering lupa bersyukur dan selalu membandingkan dengan negara lain.