HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Strategis Jokowi di Kawasan Industri Batang Rampung Awal 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |17:37 WIB
Proyek Strategis Jokowi di Kawasan Industri Batang Rampung Awal 2025
Proyek Strategis di KIT Batang. (Foto: Okezone.com/Abipraya)
A
A
A

JAKARTA – Proyek pelabuhan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang ditargetkan selesai pada awal 2025. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Dermaga Multipurpose Batang Tahap 1, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Pembangunan Dermaga ini meliputi Pembangunan Causeway sepanjang 350 meter, Trestle sepanjang 361 meter, dan Dermaga atau Jetty sepanjang 152 meter. Dimulai Juni 2024, pembangunan dermaga ini ditargetkan selesai awal tahun 2025.

“Dermaga ini merupakan proyek strategis nasional, kolaborasi dua BUMN Brantas Abipraya bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dibangun sebagai upaya mendukung bongkar muat komoditas dan logistik, serta mendukung tenant-tenant yang ada di Kawasan Industri Terpadu Batang ,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, Jumat (11/10/2024).

Ditambahkan Dian, beberapa capaian yang diharapkan dalam Pembangunan Dermaga Multipurpose Batang ini di antaranya, pertumbuhan ekonomi, dengan memfasilitasi perdagangan dan distribusi barang yang lebih efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penciptaan lapangan kerja, baik selama proses konstruksi maupun operasional setelahnya.

Peningkatan infrastruktur, dengan memperbaiki akses transportasi laut, memperlancar logistik dan pengembangan wilayah, mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya tarik investasi di wilayah sekitar.

Brantas berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Dermaga Multipurpose Batang Tahap I sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan standar kualitas sesuai spesifikasi. Dengan rampungnya dermaga ini, diharapkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan semakin berkembang, memperkuat konektivitas logistik, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

