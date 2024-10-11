Daftar Lengkap Investor Asing di IKN, Ada 4 Negara

JAKARTA - Daftar lengkap investor asing di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terdiri dari empat negara. Adapun investor asing di IKN berasal dari Australia, Rusia, China dan Singapura.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimis target investasi di IKN ini akan dapat tercapai pada 2024. Meski diungkapkannya, pemerintah memang menyeleksi dan melihat keseriusan investor yang ingin berinvestasi di IKN.

"Ya harus tetap optimis lah, kan yang masuk banyaknya itu harus diseleksi, serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang," kata Jokowi, dikutip Jumat (11/10/2024).

BACA JUGA: Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Hari Ini

Berikut adalah daftar lengkap investor asing di IKN yang dirangkum Okezone.

1. Australia

Australia telah membangun Australian Independent School (AIS) Nusantara. Presiden menjelaskan AIS Nusantara akan menjadi sekolah bertaraf internasional di IKN. Dibangun di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dengan kapasitas tampung sebanyak 750 siswa. Jenjang pendidikan yang ditawarkan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA (Sekolah Menengah Atas).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menilai kehadiran AIS Nusantara ini akan memberikan pilihan tambahan bagi masyarakat yang akan tinggal di IKN, terutama ASN, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

2. China

Perusahaan asal China, Delonix Group melakukan investasi di IKN senilai Rp500 miliar. Pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara menjadi salah satu investasi swasta asing pertama yang masuk ke Ibukota baru tersebut.

Delonix Nusantara membangun kompleks mix used di atas lahan seluas 24.200 meter persegi tersebut memiliki konsep pembangunan kawasan mixed-use yang mencakup Model J Hotel, serviced apartment, pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

Model J Hotel direncanakan akan memiliki 200 kamar dilengkapi dengan berbagai fasilitas ramah lingkungan, mencerminkan keselarasan dengan fokus Nusantara pada keberlanjutan. Delonix Nusantara bukan hanya akan menjadi sebuah destinasi, tetapi juga sebuah ekosistem yang menggabungkan inovasi, keunggulan, dan keberlanjutan dalam konsep hunian terpadu.