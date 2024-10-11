Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |10:08 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Hari Ini
Jokowi bakal resmikan Istana Garuda di IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada hari ini Jumat, 11 Oktober 2024.

Jokowi ditemani istrinya Iriana Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) pagi ini. Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Nusantara, Kawasan IKN, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Rumah Sakit Hermina Nusantara. Di sana, Kepala Negara diagendakan untuk melakukan peninjauan sekaligus meresmikan fasilitas kesehatan pertama di kawasan IKN tersebut.

"Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri Kompas 100 CEO Forum Tahun 2024, yang digelar pertama kali di Istana Garuda, Kawasan IKN. Presiden Jokowi juga direncanakan untuk meresmikan Istana Garuda, Istana Negara, dan Mayapada Hospital Nusantara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga beberapa infrastruktur yang akan diresmikan itu seperti Istana Garuda, Rumah Sakit, dan beberapa infrastruktur lain yang pekerjaannya telah rampung.

"Ada 3 rumah sakit, dengan Istana Garuda. Kalau PSSI sebelumnya selesai dibangun, tapi kelihatannya belum masuk agenda (peresmian) tuh, sampai malam ini yang saya tahu," kata Danis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172792/ikn-3Yop_large.jpg
Sah! 9.500 ASN Pindah Kerja ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/470/3163270/prabowo-y6qI_large.jpg
Prabowo Tetap Lanjutkan Proyek IKN Tahun Depan, Siapkan Anggaran Rp6,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/470/3160156/ikn-osLa_large.jpg
Artha Graha Milik Tomy Winata Investasi di IKN, Mau Bangun Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3158009/ikn-d2Lg_large.jpg
4 Fakta Nasib IKN: Pembangunan Direvisi, Tak Akan Mangkrak hingga Diusulkan Jadi Kantor Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/470/3157986/gibran-ZMdQ_large.jpg
Wapres Gibran Berkantor di IKN, Begini Penjelasan Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement