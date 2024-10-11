Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Hari Ini

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada hari ini Jumat, 11 Oktober 2024.

Jokowi ditemani istrinya Iriana Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) pagi ini. Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Nusantara, Kawasan IKN, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Rumah Sakit Hermina Nusantara. Di sana, Kepala Negara diagendakan untuk melakukan peninjauan sekaligus meresmikan fasilitas kesehatan pertama di kawasan IKN tersebut.

"Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri Kompas 100 CEO Forum Tahun 2024, yang digelar pertama kali di Istana Garuda, Kawasan IKN. Presiden Jokowi juga direncanakan untuk meresmikan Istana Garuda, Istana Negara, dan Mayapada Hospital Nusantara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga beberapa infrastruktur yang akan diresmikan itu seperti Istana Garuda, Rumah Sakit, dan beberapa infrastruktur lain yang pekerjaannya telah rampung.

"Ada 3 rumah sakit, dengan Istana Garuda. Kalau PSSI sebelumnya selesai dibangun, tapi kelihatannya belum masuk agenda (peresmian) tuh, sampai malam ini yang saya tahu," kata Danis.