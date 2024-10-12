Cristiano Ronaldo Kasih Uang Jajan ke Anaknya Rp300 Juta per Minggu, Rp60 Juta untuk Potong Rambut

JAKARTA – Cristiano Ronaldo mengaku memberikan uang jajan ke anaknya USD20.000 dolar atau setara Rp300 juta per minggu. Uang jajan ini diberikan Cristiano Ronaldo untuk mendukung gaya hidup anaknya.

Uang jajan biasa digunakan oleh anaknya untuk memotong rambut, menutup restoran untuk acara pribadi dan kegiatan yang dilakukan bersama sang kekasih, demikian pernyataan Cristiano Ronaldo dikutip dari laman Instagram willtoact.official, Sabtu (12/10/2024).

Junior, anak Cristiano Ronaldo ini bisa menghabiskan USD4.000 dolar atau setara Rp60 juta untuk memotong rambutnya. Anak Cristiano Ronaldo ini potong rambut dua hari sekali demi menjaga penampilannya.

Tak jarang sang anak mengeluarkan banyak uang untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dengan gaya hidup yang seperti ini, muncul rasa khawatir Cristiano Ronaldo dalam menanggung pengeluaran untuk anaknya di masa mendatang.