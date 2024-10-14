Advertisement
HOME FINANCE

Gandeng Perusahaan Afiliasi KBFG, KB Bank Luncurkan Program Tingkatkan Gizi Anak

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |11:36 WIB
Gandeng Perusahaan Afiliasi KBFG, KB Bank Luncurkan Program Tingkatkan Gizi Anak
KB Bank luncurkan program tingkatkan gizi anak. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA –  Komitmen KB Bank untuk turut berperan dalam  menyejahterakan masyarakat Indonesia tidak hanya melalui pelayanan dan produk perbankan berkualitas, tapi juga lewat program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya dengan meluncurkan program aksi sosial bertajuk ‘Bersama KB Indonesia, Berbagi Kebaikan’. 

Program tersebut diluncurkan dengan menggandeng perusahaan afiliasi KB Financial Group (KBFG) di Indonesia, yakni Sunindo Kookmin Best Finance, KB Data Systems Indonesia, KB Insurance Indonesia, KB Valbury Sekuritas, KB Valbury Asset Management dan KB Finansia Multi Finance.

Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak kurang mampu melalui penyediaan makan siang sehat dan bergizi untuk mewujudkan pemenuhan gizi seimbang anak-anak dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Selain itu, acara ini melibatkan karyawan asal Korea Selatan sebagai sukarelawan, yang turut membantu masyarakat Indonesia dalam kegiatan tersebut.

KB Bank dan perusahaan afiliasi KBFG di Indonesia juga berkolaborasi dengan Hungry Happy Center, sebuah Non-Governmental Organization (NGO) asal Korea Selatan yang memiliki misi serupa. Kerja sama lintas negara ini bertujuan untuk mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. 

Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 24,4 persen pada 2023. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pemerintah dalam menurunkan angka tersebut hingga di bawah 14 persen pada 2024.

