HOME FINANCE

Puncak HHD-HKD, Menteri PUPR Ajak Pemuda dan Pemda Berkontribusi dalam Aksi Iklim

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |07:05 WIB
Puncak HHD-HKD, Menteri PUPR Ajak Pemuda dan Pemda Berkontribusi dalam Aksi Iklim
Menteri Basuki (bertopi PUPR) mengapresiasi karya instalasi pameran MEMETRI, salah satu acara Puncak Peringatan Hari Habitat Dunia & Hari Kota Dunia di UGM, Sabtu (12/10). (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Sleman - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Puncak Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia (HHD-HKD) 2024 yang bertemakan "Jaga Iklim Jaga Masa Depan" di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).


Pada rangkaian acara hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengukuhkan Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman, menyaksikan penandatangan MoU Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH) bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri, peluncuran Peta Jalan Penyelenggaraan dan Pembinaan BGH Indonesia, Deklarasi Pemuda Sanitasi, serta melakukan Aksi Penanaman Pohon.


Menteri Basuki mengatakan yang diperlukan adalah tindakan- tindakan konkret yang didukung partisipasi generasi muda serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu peningkatan sanitasi dan pengurangan emisi karbon.

"Anak muda sekarang harus bisa mengedukasi (masyarakat). Partisipasi generasi muda baik dalam peningkatan sanitasi, pengurangan emisi karbon, maupun manajemen air akan terus bertambah di masa depan," kata Menteri Basuki.


Melalui MoU dan peta jalan yang diluncurkan hari ini juga, Menteri Basuki berharap implementasi konsep bangunan  gedung  hijau akan terwujud di seluruh daerah.

Telusuri berita finance lainnya
