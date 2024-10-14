Advertisement
HOME FINANCE

Lestarikan Seni dan Budaya, Menteri PUPR Alokasikan Dana untuk Perbaikan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |19:02 WIB
Lestarikan Seni dan Budaya, Menteri PUPR Alokasikan Dana untuk Perbaikan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja
Menteri PUPR Basuki saat “Wiwitan Gugus Bagong” di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja, D.I. Yogyakarta, Sabtu (12/10). Insert: Menteri Basuki bersama Butet Kartaredjasa. (Foto: Dok Kementerian PUPR)
Bantul - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan penataan kawasan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) dalam acara Wiwitan Gugus Bagong di PSBK, Bantul, D. I Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).


"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Butet karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkontribusi nguri-uri (melestarikan) budaya kita, " kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan kontribusi dari PUPR ini tidak ada artinya dibandingkan kontribusi Bapak Bagong Kussudiardja terhadap dunia seni Indonesia, dimana karya-karyanya sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.

"Mudah-mudahan kontribusi kami bisa membuat padepokan ini hidup kembali dan pantas untuk dipakai para seniman manggung di sini," katanya.

Penataan kawasan PSBK yang dilakukan pada Mei-September 2024 dengan biaya Rp14, 39 miliar ini bertujuan untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah mengalami penurunan kualitas akibat usia. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan Gedung Pendopo Ratu Kidul dan Gedung Sanggit di sayap timur, perbaikan gedung Kua Etnika dan Gedung Layang- Layang, dan penataan lansekap.

1 2
