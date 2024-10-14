Lestarikan Seni dan Budaya, Menteri PUPR Alokasikan Dana untuk Perbaikan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja

Menteri PUPR Basuki saat “Wiwitan Gugus Bagong” di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja, D.I. Yogyakarta, Sabtu (12/10). Insert: Menteri Basuki bersama Butet Kartaredjasa. (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Bantul - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan penataan kawasan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) dalam acara Wiwitan Gugus Bagong di PSBK, Bantul, D. I Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).



"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Butet karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkontribusi nguri-uri (melestarikan) budaya kita, " kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan kontribusi dari PUPR ini tidak ada artinya dibandingkan kontribusi Bapak Bagong Kussudiardja terhadap dunia seni Indonesia, dimana karya-karyanya sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.

"Mudah-mudahan kontribusi kami bisa membuat padepokan ini hidup kembali dan pantas untuk dipakai para seniman manggung di sini," katanya.

Penataan kawasan PSBK yang dilakukan pada Mei-September 2024 dengan biaya Rp14, 39 miliar ini bertujuan untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah mengalami penurunan kualitas akibat usia. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan Gedung Pendopo Ratu Kidul dan Gedung Sanggit di sayap timur, perbaikan gedung Kua Etnika dan Gedung Layang- Layang, dan penataan lansekap.