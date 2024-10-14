Bantul - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan penataan kawasan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) dalam acara Wiwitan Gugus Bagong di PSBK, Bantul, D. I Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Butet karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkontribusi nguri-uri (melestarikan) budaya kita, " kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan kontribusi dari PUPR ini tidak ada artinya dibandingkan kontribusi Bapak Bagong Kussudiardja terhadap dunia seni Indonesia, dimana karya-karyanya sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.
"Mudah-mudahan kontribusi kami bisa membuat padepokan ini hidup kembali dan pantas untuk dipakai para seniman manggung di sini," katanya.
Penataan kawasan PSBK yang dilakukan pada Mei-September 2024 dengan biaya Rp14, 39 miliar ini bertujuan untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang sudah mengalami penurunan kualitas akibat usia. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan Gedung Pendopo Ratu Kidul dan Gedung Sanggit di sayap timur, perbaikan gedung Kua Etnika dan Gedung Layang- Layang, dan penataan lansekap.