HOME FINANCE PROPERTY

Istana Negara IKN Diresmikan, PUPR: Karya Anak Bangsa Bukan Peninggalan Belanda

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |13:01 WIB
Istana Negara IKN Diresmikan, PUPR: Karya Anak Bangsa Bukan Peninggalan Belanda
Istana IKN karya anak bangsa diresmikan Presiden (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan resmikan Istana Negara terlebih dahulu. Dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Presiden Jokowi di IKN, dikutip Sabtu (8/10/2024).

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menerangkan, pembangunan Istana Negara dan juga Istana Garuda yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di IKN, diawali dengan proses design development, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan. Dan seluruh tahapan prosesnya merupakan karya dari anak bangsa.

"Istana Negara dan Istana Garuda ini adalah karya anak bangsa. Ini satu-satunya istana di Indonesia yang bukan merupakan peninggalan kolonial Belanda," ujar Diana dalam keterangan resmi.

Di samping itu, seluruh material yang digunakan dalam pembangunan Istana Negara dan Istaana Garuda juga dikirim dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dianggap menggambarkan prinsip gotong royong.

Halaman:
1 2
