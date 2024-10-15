Profil Budi Santoso, Komut ID Food Jadi Calon Mendag Kabinet Prabowo

JAKARTA - Para calon menteri dan wakil menteri terus berdatangan ke rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang hadir adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Diketahui Budi akan menjadi salah satu pemimpin Kementerian Perdagangan. Bisa jadi menteri ataupun wakil menteri perdagangan.

Mengutip data di Kementerian Perdagangan, Selasa (15/10/2024), Budi Santoso dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan pada 14 Agustus 2024. Sebelum penugasan ini, Budi Santoso menjabat beberapa posisi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022 – Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 – Desember 2022) dan Kepala Biro Keuangan (Juni 2020 - September 2020).

Pada 2010, Budi menduduki jabatan sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional kemudian dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India.

Sekembalinya dari India, dia diangkat sebagai Kepala Bagian Program dan Kerjasama pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Setelah pengangkatan ini, Budi menjabat di berbagai jabatan Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan seperti Kepala Pusat Data dan Informasi (2017), Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi (2017), Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (2018).