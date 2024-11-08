Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ada Menteri Prabowo Belum Punya Kantor, Begini Kata Kemenkeu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |07:56 WIB
Ada Menteri Prabowo Belum Punya Kantor, Begini Kata Kemenkeu
Kemenkeu soal Menteri Belum Punya Kantor (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi terkait fenomena sejumlah kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor sendiri.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset.

"Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan. Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," ungkap Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut Rionald, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya.

"Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelas Rionald.

Halaman:
1 2
