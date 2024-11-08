Erick Thohir: Pembentukan BP Danantara Digagas 2 Tahun Lalu

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) digagas sejak 2 tahun lalu.

Kala itu, ide pendirian BP Danantara digulirkan bersamaan dengan usulan Kementerian BUMN agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merevisi Undang-undang tentang perusahaan pelat merah. Hingga kini perubahan regulasi BUMN mandek di internal legislatif.

“Kalau Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir 2 tahun sebetulnya kemarin, memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana,” ujar Erick saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Kamis malam (7/11/2024).

Dia tak menapikan bila BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Erick mengaku, peta jalan alias roadmap yang disusun mengarahkan agar BUMN menjadi perusahaan yang memiliki daya saing di level global.

“Dan saya selalu bilang superholding itu, jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif, jadi prosesnya sudah berjalan,” paparnya.